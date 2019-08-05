Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса

БРЮССЕЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Выход Великобритании из ЕС не скажется на положении страны в НАТО, при этом лишь повысит значение данной площадки для взаимодействия европейских стран, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Brexit не поменяет положение Британии в НАТО. Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдет Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО. Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", - сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом.

Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.

"Я думаю, что Brexit сделает НАТО даже более важной платформой для объединения европейских стран и Северной Америки, потому что альянс по-прежнему будет включать Британию и другие европейские страны", - отметил Столтенберг.