Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T14:30Z
https://ria.ru/20190805/1557178565.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152440/59/1524405987_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_24099060852d00f7e17689701d51af17.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО объяснил последствия Brexit для альянса

Вчера, 14:30
903
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Выход Великобритании из ЕС не скажется на положении страны в НАТО, при этом лишь повысит значение данной площадки для взаимодействия европейских стран, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Brexit не поменяет положение Британии в НАТО. Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдет Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО. Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", - сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом.
Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
"Я думаю, что Brexit сделает НАТО даже более важной платформой для объединения европейских стран и Северной Америки, потому что альянс по-прежнему будет включать Британию и другие европейские страны", - отметил Столтенберг.
Новый британский премьер Борис Джонсон ранее пригрозил в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, с договором или без него. ЕС остается на прежней позиции о том, что согласованный сторонами договор об условиях "развода", положения которого Лондон сейчас не устраивают, является единственным возможным и не подлежит пересмотру.
Глава Банка Англии Марк Карни
1 августа, 14:57
Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit
071027
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонНАТОЕвросоюзВеликобританияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
РИА
Новости
Андрей Богдан
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Лента
новостей
Железнодорожные пути
Строители железной дороги на западе Грузии объявили забастовку
Писатель Борис Акунин
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
Ноутбук
Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что "фейковые новости" способствуют накоплению гнева в США
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Польская полиция
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Танк иранской команды задымился во время соревнований
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния