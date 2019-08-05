На восстановление сгоревших в Сибири лесов уйдет сто лет, заявил ученый

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Оценить объемы погибшего от пожаров в Сибири леса еще невозможно, пока можно говорить лишь о том, что доля хвойных лесов уменьшится, доля лиственных будет расти, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ Сибирского отделения РАН Александр Брюханов.

"Сосна и лиственница растет на юге Сибири около 60-80 лет, а на севере, где климатические условия более жесткие, дереву необходимо сто или даже более (лет). Провести лесовосстановление руками человека здесь невозможно по экономическим причинам – слишком далеко", - сказал Брюханов.

Он также отметил, что точные цифры по гибели деревьев будут известны не ранее чем через год.

"Есть пожары верховые и низовые. При низовых пожарах для дерева наиболее страшно, когда у него подгорают корни, хотя по внешнему виду растение может выглядеть и не таким пострадавшим. Если корни значительно повреждены, дерево гибнет. Точные цифры по гибели древостоев мы узнаем не ранее чем через год – сейчас слишком большие площади были пройдены огнем. К тому же везде были разные виды – и низовые, и верховые", - отметил Брюханов.

Ученый подчеркнул, что не разделяет две кардинально противоположные точки зрения, когда лесные пожары преподносятся в виде несущественного бедствия или, напротив, рисуются непоправимые последствия огня.

"Истина, как водится, посередине. Безусловно, качественно лес изменится. Хвойные породы более чувствительны к воздействию пожаров, чем лиственные, так как они восстанавливаются дольше. В перспективе через несколько десятков лет в сибирской тайге из-за пожаров и массовых вырубок будет существенно уменьшена доля хвойных лесов, доля лиственных будет расти", - сказал Брюханов.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 5 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров.