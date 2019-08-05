Власти Амурской области оценили предварительный ущерб от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Амурской области составил 3,5 миллиарда рублей, на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с просьбой оказать финансовую поддержку и объявить в регионе федеральный режим ЧС, сообщается на сайте правительства Приамурья.

"Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 миллиарда рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери",- приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

25 июля в Приамурье был объявлен режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка.

Также, по словам Орлова, предварительный ущерб для сельского хозяйства от паводка составил 1,5 миллиарда рублей. В Приамурье от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов.

"Ненормально, когда фермер сеет на заведомо рискованных участках земли, таких, как пойма реки Зеи в районе села Владимировка, при этом не страхуясь от неурожая",- цитирует пресс-служба правительства региона Орлова.

Согласно методике федеральных органов власти, сумма выплат за потерянный урожай "выплачивается в 50% размере тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100% - тем, кто воспользовался услугами страховых компаний".

При этом, отмечается в сообщении, за последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.