Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:57Z
https://ria.ru/20190805/1557170127.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155696/35/1556963513_0:245:3206:2048_1036x0_80_0_0_4d2a8e87896b0d00da455126893774a6.jpg
РИА Новости

Власти Амурской области оценили предварительный ущерб от паводка

Вчера, 10:57
182
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Амурской области составил 3,5 миллиарда рублей, на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с просьбой оказать финансовую поддержку и объявить в регионе федеральный режим ЧС, сообщается на сайте правительства Приамурья.
"Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 миллиарда рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери",- приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.
25 июля в Приамурье был объявлен режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка.
Также, по словам Орлова, предварительный ущерб для сельского хозяйства от паводка составил 1,5 миллиарда рублей. В Приамурье от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов.
Сотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
27 июля, 15:27
Паводок в Приамурье подтопил более трех тысяч опор ЛЭП
"Ненормально, когда фермер сеет на заведомо рискованных участках земли, таких, как пойма реки Зеи в районе села Владимировка, при этом не страхуясь от неурожая",- цитирует пресс-служба правительства региона Орлова.
Согласно методике федеральных органов власти, сумма выплат за потерянный урожай "выплачивается в 50% размере тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100% - тем, кто воспользовался услугами страховых компаний".
При этом, отмечается в сообщении, за последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.
"В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65% расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещения 50% затрат на проектирование и 10% на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участие в программе",- приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Приамурья Олега Туркова.
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
3 августа, 09:37
Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка
101001
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Национальное антикоррупционное бюро Украины
После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело
РИА
Новости
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Автомобиль скорой медицинской помощи
Из подмосковной больницы выписали детей после отравления в лагере
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском
Лента
новостей
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Бурейская ГЭС увеличила сбросы воды из-за паводка
Взрыв в Ачинском районе
В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Военнослужащие в Индии
Индия направит восемь тысяч военных в спорный с Пакистаном регион Кашмир
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии
Стакан воды
Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
Протесты на севере Гонконга
Диспетчеры аэропорта Гонконга присоединились к забастовке
Паводок в Хабаровском крае
В Хабаровске организовали постоянные дежурства спасателей из-за паводка
Паводок в Хабаровском крае
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
Медсестры Сайыына Слепцова и Марианна Григорьева, спасавшие утопающего мужчину
Мэр Якутска наградила медсестру, которая спасла тонувшего в реке мужчину
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
В Магаданской области ливни размыли две трассы
Медсестра
На Ставрополье 12 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния