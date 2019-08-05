Посольство РФ в США соболезнует из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Российское посольство в США выразило соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне, а также Чикаго и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

"С большим прискорбием мы узнали о преступлениях, произошедших в Эль-Пасо и Дейтоне. Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.