Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов молодым россиянам

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи – модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое. Депутат полагает, что такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к "заманиванию" молодежи в "кредитное рабство".

Законодатель также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.

"Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста", - говорится в обращении Петрова.