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РИА Новости

Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов молодым россиянам

03:11
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Внесение наличных денег в банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи – модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое. Депутат полагает, что такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к "заманиванию" молодежи в "кредитное рабство".
Законодатель также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.
"Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста", - говорится в обращении Петрова.
"Перечень целей для банковского кредитования для молодежи должен быть ограничен образованием и жильем, что благоприятно скажется на финансовом здоровье наших молодых соотечественников", - считает депутат.
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Популярные комментарии
Слава богу! оказывается есть здравые мысли в голове у наших чиновников.
5 августа, 07:39
cchebak7510
1600001
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