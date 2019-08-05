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РИА Новости

В Совфеде рассказали, что выиграет Россия от бегства украинцев за рубеж

02:07
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© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выиграет в демографическом плане от бегства украинцев за границу. Слова сенатора приводит “Говорит Москва”.
“Русскоязычная часть населения Украины будет стремиться в Россию”, - пояснил Джабаров.
Сенатор назвал этих людей "резервом для пополнения населения" России, подчеркнув, что в европейских странах жителей Украины будут воспринимать как людей второго сорта.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом.
При этом в апреле прошлого года Климкин говорил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.
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