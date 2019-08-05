В Совфеде рассказали, что выиграет Россия от бегства украинцев за рубеж

Сенатор назвал этих людей "резервом для пополнения населения" России, подчеркнув, что в европейских странах жителей Украины будут воспринимать как людей второго сорта.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом.

При этом в апреле прошлого года Климкин говорил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.