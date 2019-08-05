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РИА Новости
Туризм

Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать

08:00
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© РИА Новости / Антон ДенисовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Остановка сердца в Тунисе, падение с высоты в Уругвае, травмы различной тяжести в Болгарии, Греции, Доминикане — только в июле специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве провели более десяти эвакуаций россиян. О том, какие проблемы со здоровьем возникают у туристов на отдыхе чаще всего и как уменьшить риски, — в материале РИА Новости.

Дракон, пожирающий туристов

"В текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью родных и близких", — сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.
По данным АТОР, ежегодно в Россию из разных стран репатриируют примерно 450 тел туристов, в том числе из Турции — 120-130 за сезон.
"Не стоит думать, что в Турции поселился дракон, который десятками пожирает российских гостей, — говорит исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. — Это массовое направление, естественно, что неприятных случаев с туристами там больше, чем на других курортах".
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Причем Турция не лидирует по количеству обращений на число застрахованных, отметила замначальника управления страхования путешествующих компании "Ингосстрах" Лариса Антонова. Так, за полгода туда выехали 350 тысяч клиентов компании, с которыми произошло 1100 страховых случаев. В Таиланде на 230 тысяч застрахованных — 2570 обращений, в Европе на 450 тысяч — 2300.

ЧП может случиться где угодно

Данные, опубликованные на сайте ВЦМК "Защита", говорят сами за себя: ЧП может случиться где угодно. В июле специалисты центра проводили медицинскую эвакуацию младенцев из Таиланда и Антальи. Пациента, получившего тяжелую травму при падении с высоты, пришлось вывозить из Уругвая. Маршрут оказался сложным: Монтевидео — Буэнос-Айрес — Стамбул — Краснодар.
Из Дюссельдорфа эвакуировали 74-летнего туриста с приступом острого коронарного заболевания. А 10 июля на родину, благодаря центру "Защита", вернулся 41-летний россиянин, переживший в Тунисе остановку сердца. Несколько пациентов доставили из разных стран с травмами.
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"Несчастные случаи происходят везде, — говорит гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная. — Причины разные: туристы переоценивают свои возможности, не обращают внимания на хронические заболевания, злоупотребляют спиртным, устраивают опасные заплывы в непривычном климате".

Место риска — ресторан и пляж

По статистике, чаще всего российские туристы обращаются за помощью из-за несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Немало ЧП и трагедий происходит на воде. Причем в группе риска именно приезжие.
По данным исследования Виндзорского университета, большинство путешественников считают, что курорты и пляжи гарантируют безопасное купание. Но отдыхающие не знакомы с опасностями, подстерегающими в тех или иных водах, — с течениями, волнами. Недостаток знаний усугубляется языковым барьером, чрезмерной уверенностью в умении плавать и выпитым алкоголем.
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"За границей у людей возникает ощущение, что на отдыхе с ними ничего плохого не случится. Живя в мегаполисе, мы находимся в режиме "низкого старта" и понимаем, что и когда нужно делать, — подтверждает Юлия Алчеева. — На отдыхе же происходит "отключение" ответственности. Туристы думают, что если за отель, море и прочее они заплатили, им ничто не угрожает".
Как правило, крупные гостиницы тщательно следят, чтобы не было массовых отравлений. Эксперты советуют туристам тоже быть внимательными. "Важно помнить и об элементарных правилах личной гигиены, например, тщательно мыть фрукты и руки перед едой, пить воду только из пластиковых бутылок, — говорит Лариса Антонова. — Не контактировать с уличными и дикими животными — они могут укусить, поцарапать, заразить вирусом бешенства".
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Особая бдительность

"Туристам, направляющимся в экзотические страны, следует заранее изучить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе и информацию о прививках, которые нужно сделать перед поездкой, — советует Лариса Антонова. — Например, в Кении или Танзании на границе от всех иностранцев требуют сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. Перед поездкой в Бразилию необходимо сделать прививку от сенной лихорадки".
По ее словам, в Турции у россиян больше всего проблем с желудочно-кишечным трактом — отравление, диарея, гастроэнтерит. В Таиланде, как это ни удивительно, нередки простудные заболевания. Ведь когда там высокий сезон, в России — зима, а смена холода на жару, причем сразу под кондиционером, небезопасна. "Также постоянно обостряются сердечные заболевания", — добавляет Антонова.
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"Туристы чаще всего обращаются за помощью с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, расстройствами пищеварения и травмами. Наиболее распространенная причина гибели туристов на отдыхе — заболевания сердечно-сосудистой системы", — уточняет Антон Колегов, главный специалист управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование". Наиболее проблемные с точки зрения здоровья туристов — Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Индия, отметил эксперт. Немногим уступают по числу страховых случаев Турция, Болгария, Испания и Италия.
По словам Юлии Алчеевой, ДТП с байками типичны для Таиланда и Вьетнама, так как там на них перемещаются все. В южных морских странах больше инцидентов на воде и на солнце. А ЧП в экскурсионных турах могли бы произойти где угодно.
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