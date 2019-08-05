Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Остановка сердца в Тунисе, падение с высоты в Уругвае, травмы различной тяжести в Болгарии, Греции, Доминикане — только в июле специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве провели более десяти эвакуаций россиян. О том, какие проблемы со здоровьем возникают у туристов на отдыхе чаще всего и как уменьшить риски, — в материале РИА Новости.

Дракон, пожирающий туристов

"В текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью родных и близких", — сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

По данным АТОР, ежегодно в Россию из разных стран репатриируют примерно 450 тел туристов, в том числе из Турции — 120-130 за сезон.

"Не стоит думать, что в Турции поселился дракон, который десятками пожирает российских гостей, — говорит исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. — Это массовое направление, естественно, что неприятных случаев с туристами там больше, чем на других курортах".

Причем Турция не лидирует по количеству обращений на число застрахованных, отметила замначальника управления страхования путешествующих компании "Ингосстрах" Лариса Антонова. Так, за полгода туда выехали 350 тысяч клиентов компании, с которыми произошло 1100 страховых случаев. В Таиланде на 230 тысяч застрахованных — 2570 обращений, в Европе на 450 тысяч — 2300.

ЧП может случиться где угодно

Данные, опубликованные на сайте ВЦМК "Защита", говорят сами за себя: ЧП может случиться где угодно. В июле специалисты центра проводили медицинскую эвакуацию младенцев из Таиланда Антальи . Пациента, получившего тяжелую травму при падении с высоты, пришлось вывозить из Уругвая. Маршрут оказался сложным: Монтевидео — Буэнос-Айрес — Стамбул — Краснодар.

Из Дюссельдорфа эвакуировали 74-летнего туриста с приступом острого коронарного заболевания. А 10 июля на родину, благодаря центру "Защита", вернулся 41-летний россиянин, переживший в Тунисе остановку сердца. Несколько пациентов доставили из разных стран с травмами.

"Несчастные случаи происходят везде, — говорит гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная. — Причины разные: туристы переоценивают свои возможности, не обращают внимания на хронические заболевания, злоупотребляют спиртным, устраивают опасные заплывы в непривычном климате".

Место риска — ресторан и пляж

По статистике, чаще всего российские туристы обращаются за помощью из-за несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Немало ЧП и трагедий происходит на воде. Причем в группе риска именно приезжие.

По данным исследования Виндзорского университета, большинство путешественников считают, что курорты и пляжи гарантируют безопасное купание. Но отдыхающие не знакомы с опасностями, подстерегающими в тех или иных водах, — с течениями, волнами. Недостаток знаний усугубляется языковым барьером, чрезмерной уверенностью в умении плавать и выпитым алкоголем.

"За границей у людей возникает ощущение, что на отдыхе с ними ничего плохого не случится. Живя в мегаполисе, мы находимся в режиме "низкого старта" и понимаем, что и когда нужно делать, — подтверждает Юлия Алчеева. — На отдыхе же происходит "отключение" ответственности. Туристы думают, что если за отель, море и прочее они заплатили, им ничто не угрожает".

Как правило, крупные гостиницы тщательно следят, чтобы не было массовых отравлений. Эксперты советуют туристам тоже быть внимательными. "Важно помнить и об элементарных правилах личной гигиены, например, тщательно мыть фрукты и руки перед едой, пить воду только из пластиковых бутылок, — говорит Лариса Антонова. — Не контактировать с уличными и дикими животными — они могут укусить, поцарапать, заразить вирусом бешенства".

Особая бдительность

"Туристам, направляющимся в экзотические страны, следует заранее изучить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе и информацию о прививках, которые нужно сделать перед поездкой, — советует Лариса Антонова. — Например, в Кении или Танзании на границе от всех иностранцев требуют сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. Перед поездкой в Бразилию необходимо сделать прививку от сенной лихорадки".

По ее словам, в Турции у россиян больше всего проблем с желудочно-кишечным трактом — отравление, диарея, гастроэнтерит. В Таиланде, как это ни удивительно, нередки простудные заболевания. Ведь когда там высокий сезон, в России — зима, а смена холода на жару, причем сразу под кондиционером, небезопасна. "Также постоянно обостряются сердечные заболевания", — добавляет Антонова.

"Туристы чаще всего обращаются за помощью с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, расстройствами пищеварения и травмами. Наиболее распространенная причина гибели туристов на отдыхе — заболевания сердечно-сосудистой системы", — уточняет Антон Колегов, главный специалист управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование". Наиболее проблемные с точки зрения здоровья туристов — Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Индия, отметил эксперт. Немногим уступают по числу страховых случаев Турция, Болгария, Испания и Италия.