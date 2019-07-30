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РИА Новости

Генконсул Олег Рогоза: турпоток из России в Анталью бьет рекорды

Вчера, 10:00
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоГенеральный консул России в Анталье Олег Рогоза
Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция, особенно провинция Анталья, по традиции является излюбленным местом отдыха россиян. В прошлом году страну посетили почти шесть миллионов российских туристов, а в текущем, как ожидается, этот рекорд будет побит. Но при таком огромном турпотоке довольно много и несчастных случаев с туристами. С чем это связано, и как самим туристам можно избежать неприятностей, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза.
– Туристический сезон в Анталье в разгаре. Сколько россиян приехало в этом году, и следует ли ждать нового рекорда?
– В прошлом году курорты Антальи посетили 4,8 миллиона россиян. В этом году на отдыхе уже побывали 2,7 миллиона наших сограждан, а к концу года, по прогнозам, их число превысит пять миллионов. Поток ежегодно увеличивается на 15-20%. В пик сезона в аэропорту Антальи ежедневно приземляется свыше 100 рейсов из более чем 40 городов и регионов России. При сохранении этой тенденции нас ожидает очередной рекорд посещаемости южных курортов Турции.
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– Наверняка при таком большом числе туристов у генконсульства работы хватает, особенно летом. По каким вопросам к вам обычно обращаются наши соотечественники?
– Обращаются круглый год и по самым различным поводам. Встречаются и проблемы, которые мы не всегда можем решить. Речь идет прежде всего об уровне услуг в отелях. Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством. Если, по мнению клиента, услуги не обеспечены в полном объеме, или гостиница не отвечает заявленным требованиям, турист вправе направить жалобу туроператору, в Роспотребнадзор и Ростуризм, подкрепив свое заявление доказательной базой с фото- или видеоматериалами. Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания. Генконсульство в рамках своей компетенции и полномочий консультирует граждан при возникновении такого рода проблем, в контакте с туроператором и администрацией отеля оказывает посильную помощь.
Другая категория обращений связана со здоровьем. На отдыхе люди попадают в различные ситуации. Порой вместо того, чтобы уведомить о проблемах со здоровьем страховую компанию, они по телефону обращаются к нам. Спрашивают, например, что делать, если болит зуб или голова.
– Не просят советов у дипломатов насчет лекарств?
– Звучит курьезно, но и такое случается. Естественно, мы помогаем им выяснить, кто является страховым агентом, кто представляет интересы страховой компании в Турции, содействуем установлению контактов наших туристов непосредственно с ними.
К сожалению, наши граждане перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей. Это касается в первую очередь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. В 2019 году из Антальи при содействии страховых компаний и центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве России санавиацией были эвакуированы в российские медучреждения восемь тяжелобольных.
Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких. При необходимости – незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.
Хотел бы заострить внимание на заботе о детях. Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. Текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию на туристических объектах местные власти оценивают как удовлетворительную. В рамках действующих нормативов проводятся профилактические мероприятия, проверки, ведутся регулярные заборы воды для анализов. Этот вопрос отслеживается и нами. При наличии негативных сигналов ставим в известность Роспотребнадзор и российские власти. Особое внимание уделяется наличию у бассейнов и на пляже службы спасателей, которые должны следить не только за детьми, но и за взрослыми. Безопасность и охрана здоровья туристов являются важнейшим приоритетом. Тем не менее настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах.
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
16 июля, 14:01
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
– Довольно часто наши туристы оказываются в числе пострадавших при ДТП…
– В первой половине 2019 года в южных курортных регионах Турции наблюдается существенное увеличение числа таких инцидентов. За текущий период свыше ста россиян в качестве пассажиров оказались свидетелями дорожных аварий и столкновений, произошедших по вине или при участии водителей, перевозивших туристов, транспортных средств в ходе трансферов, экскурсионных поездок, при передвижении на общественном транспорте или такси. Число наших граждан, пострадавших, раненых или обратившихся за медицинской помощью в результате дорожных инцидентов, исчисляется десятками. Особо тревожная ситуация складывается с пешеходами. За первое полугодие зафиксировано 16 случаев наезда автотранспорта на туристов на проезжей части и в пешеходной зоне. Двенадцать человек, в том числе и несовершеннолетние дети, получили ранения различной степени тяжести, пять россиян погибло.
Как свидетельствует статистика, столкновения происходили при пересечении дороги как на пешеходном переходе, так и в неустановленных для перехода местах. Турецкие власти принимают меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди местного населения и водителей, акцентируя их внимание на приоритетности пешеходов перед транспортными средствами. Однако на практике этих мер оказывается недостаточно, и зачастую правила дорожного движения нарушаются из-за превышения скоростного режима, игнорирования преимущества пешеходов на "зебре", невнимательности самих пешеходов.
Во избежание трагических последствий рекомендуем нашим согражданам в ходе их пребывания на отдыхе быть предельно собранными, внимательными, бдительными и при пересечении проезжей части следовать универсальным принципам соблюдения правил дорожного движения.
– Почему в Турции так много ДТП с автобусами?
– Основные причины, по нашему мнению, заключаются в несоблюдении скоростного режима, невнимательности и, вероятно, в повышенной, особенно в пик сезона, ежедневной нагрузке водителей. То есть речь идет о человеческом факторе. Перед началом сезона дорожной полицией проводятся профилактические мероприятия с водителями, задействованными в туристическом секторе. Объясняют, как работать с иностранными туристами, обучают правилам этикета. Но как только наступает сезон, нагрузка возрастает. В результате – рост аварийности и несчастных случаев на дорогах.
В случае ДТП сотрудники генконсульства оперативно взаимодействуют с правоохранительными органами, подключаются к вопросам госпитализации пострадавших граждан, информируют о происшествиях центр. По местному законодательству в отношении виновника ДТП возбуждается административное или уголовное дело в зависимости от нанесенного ущерба. Некоторые страховые компании предлагают пострадавшим свою юридическую помощь, если она включена в стоимость полиса. Но в любом случае пострадавшие или их родственники могут обратиться и в генконсульство. Мы обязательно проконсультируем и окажем необходимую помощь. Что касается юридической поддержки, то в таких случаях рекомендуем обращаться к профессиональным русскоязычным адвокатам, перечень которых имеется в свободном доступе на всех сайтах наших загранучреждений в Турции. Подчеркну, что услуги адвоката при рассмотрении инцидентов с ДТП бесплатны.
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
6 июля, 10:14
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Анталья (провинция)ТурцияРоссияИнтервью - Авторы
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