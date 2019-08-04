Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье сократилось до 54

"На данный момент в Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1110 приусадебных участков. Эвакуировано 2394 человека, 229 из них находятся в пунктах временного размещения (остальные у родственников)", - сообщается на сайте.

МЧС предупредило о ливнях и грозах в Приамурье

МЧС предупредило о ливнях и грозах в Приамурье

Со ссылкой на министерство транспорта уточняется, что от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог, на 17 из которых проезд полностью закрыт.