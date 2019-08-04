Москвичей предупредили о возможных ограничениях метро рядом с "ВТБ Ареной"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В столичном метрополитене предупредили москвичей и гостей столицы, что в связи с концертом поп-певицы Дженнифер Лопес на "ВТБ Арене" на ближайших к стадиону станциях метрополитена могут быть введены ограничения.

В воскресенье поп-певица Дженнифер Лопес выступит в Москве на "ВТБ Арене" в рамках мирового тура It`s My Party.

"На ближайших к стадиону станциях московского метро возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции. Просим вас быть внимательными и соблюдать общественный порядок и требования сотрудников метро и полиции", - говорится в сообщении московской подземки в Twitter

На ближайших к стадиону станциях #мосметро возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции. Просим вас быть внимательными и соблюдать общественный порядок и требования сотрудников метро и полиции. — Московское метро (@MetroOperativno) August 4, 2019