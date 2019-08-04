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РИА Новости

Москвичей предупредили о возможных ограничениях метро рядом с "ВТБ Ареной"

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В столичном метрополитене предупредили москвичей и гостей столицы, что в связи с концертом поп-певицы Дженнифер Лопес на "ВТБ Арене" на ближайших к стадиону станциях метрополитена могут быть введены ограничения.
В воскресенье поп-певица Дженнифер Лопес выступит в Москве на "ВТБ Арене" в рамках мирового тура It`s My Party.
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
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"На ближайших к стадиону станциях московского метро возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции. Просим вас быть внимательными и соблюдать общественный порядок и требования сотрудников метро и полиции", - говорится в сообщении московской подземки в Twitter.
В метрополитене отметили, что добираться до стадиона удобнее со станций "Динамо" и "Петровский парк". Возвращаться советуют таким же маршрутом. В столичной подземке также рекомендуют заранее покупать билеты на обратную поездку в метро и напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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