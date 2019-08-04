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РИА Новости

МЧС предупредило о ливнях и грозах в Приамурье

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь
Дождь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дождь. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг - РИА Новости. Ливни и грозы ожидаются в Амурской области, где из-за дождевого паводка введен режим ЧС, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Амурский центр гидрометеорологической службы.
"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 4-5 августа ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - говорится в сообщении.
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МЧС России по Амурской области предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждения и подмыва линий связи и ЛЭП, других нарушений в работе системы жизнеобеспечения.
По последним данным правительства области, подтопленными остаются 36 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на 5) в 13 районах области и одном городском округе. Пострадали 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Эвакуировано 2 593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 339 человек, из них 128 детей, остальные у родственников.
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