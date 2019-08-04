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РИА Новости

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Вчера, 02:03
70238
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный катер проекта 03160 "Раптор", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Патрульный катер проекта 03160 Раптор, малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
Автор материала обратил внимание, что на смотре не присутствовали атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов", зато ВМФ показал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система "Пакет-НК".
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
1 августа, 20:49
"Не просто новое". Россия создает флот XXI векаДоля современных образцов техники и вооружений на флоте превысила 62 процента, и это является огромным достижением для страны и ее Вооруженных сил. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Сергей Ченнык.
Также в параде участвовал новый корвет "Гремящий", который является модернизированной версией корветов класса "Стерегущий", а также дизельная подлодка "Кронштадт" проекта "Лада".
"Именно подобный прагматичный фокус на малых эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота", — подчеркивает журналист, замечая, что Россия таким образом меняет советское наследие ВМФ.
"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", — приходит к выводу автор статьи.
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
28 июля, 08:00
Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Принимал парад президент Владимир Путин. Во время своей речи глава государства подчеркнул, что Россия будет строить уникальный по своим возможностям флот для сильной суверенной державы.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".
Празднование Дня ВМФ: парады, стрельбы и новинки флота
© РИА Новости / Виталий Аньков

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

Высадка морского десанта во время показательных выступлений в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль проекта 1234 Пассат и малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

Моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе. 28 июля 2019
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент РФ Владимир Путин на катере Раптор совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада по случаю празднования Дня Военно-морского флота РФ, выстроившихся в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР Сиань на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

Стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 Смерч-2 с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

Штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 10

Военно-морской флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. В городах России проходят парады. В Санкт-Петербурге и Кронштадте их принимает президент Владимир Путин.

На праздничном мероприятии представлены 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
2 из 10

В мероприятиях поучаствовали новейшие суда российского флота. Военнослужащие продемонстрировали показательные выступления.

На фото: высадка морского десанта в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

Зрители главного парада — в Санкт-Петербурге — смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

На фото: малый ракетный корабль на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота "Самум".

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Северной столице празднование традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

На фото: малый ракетный корабль проекта 1234 "Пассат" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов" (слева направо) у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В последние годы военно-морские парады в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в сирийском порту Тартус.

На фото: моряки Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Нынешний праздник ознаменован важным событием: ранее Минобороны подписало контракт на поставку еще двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и двух дизель-электрических субмарин проекта 677 "Лада".

На фото: президент Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Серия из "Ясеней" будет доведена до девяти единиц, а "Лад" — до пяти. Кроме того, до конца года флот получит атомную подлодку проекта 955А "Борей. Строй надводных кораблей пополнится фрегатом "Адмирал Касатонов", большим десантным кораблем "Петр Моргунов" и другими кораблями и катерами.

На фото: корабли Военно-морского флота на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 10

В ходе торжеств по случаю Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет строить уникальный флот, необходимый ей как сильной суверенной державе.

На фото: ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 10

По словам российского лидера, ВМФ в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен "дать достойный отпор любому агрессору".

На фото: стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 "Смерч-2" с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе. На первом плане: малый противолодочный корабль проекта 1124М "Муромец".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибыли 26 иностранных военных делегаций.

На фото: штурмовики Су-25 в небе на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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Обсудить 21
РоссияСанкт-ПетербургВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Нет просто сами себя так убеждаем что армия и флот модернизируются, а не окончательно разворовываются.
4 августа, 06:30
ars188
24110099
Господи как же мы любим лесть, похвалу и подхалимство уф....
4 августа, 06:08
Рустем Дашкин
22310095
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