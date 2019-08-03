Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами американских лоббистов.

На профильном ресурсе минюста США 12 апреля появились документы о регистрации в качестве иностранного агента компании Signal Group Consulting, LLC. Согласно представленным бумагам, компания действует в интересах Зеленского, представляемого Маркусом Коэном, главной целью указано "улучшить его имидж", а адресом заказчика обозначен адрес штаба Зеленского в Киеве. При этом во всех документах Зеленский называется только "Владимир Зеленский - Слуга народа". В бумагах также говорится, что вознаграждение Signal Group составит 60 тысяч долларов, а среди планов - организовать серию встреч, представить Зеленского американской прессе и оказывать ему консультации по отношениям с властями США.

"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей ", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН