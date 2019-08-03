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РИА Новости

Зеленский рассказал, когда и где встретится с Трампом

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Киев и Вашингтон согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в США, она станет известна в ближайшее время. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, основной темой встречи президентов Украины и США будет сфера безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
30 июля, 14:09
Климкин рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне", - сказал Зеленский во время поездки в Трускавец, его слова приводит УНИАН.
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