Зеленский рассказал, когда и где встретится с Трампом

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Киев и Вашингтон согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в США, она станет известна в ближайшее время. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, основной темой встречи президентов Украины и США будет сфера безопасности.