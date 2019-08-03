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РИА Новости

"Слуга народа" выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
"На сегодняшний день партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной рады Украины", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
Также он добавил, что на пост первого вице-спикера Рады партия будет предлагать представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
20 июля, 19:25
СМИ: партия Зеленского выбрала спикера Верховной рады
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