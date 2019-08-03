Названы самые популярные автобусные маршруты у российских путешественников

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Москва–Санкт-Петербург - самый популярный автобусный маршрут в России, а путешествуют россияне чаще всего в августе, сообщает Туту.ру.

Эксперты автобусного направления сервиса изучили продажи билетов с датой поездки с 1 июня по 1 сентября 2019 года и сравнили полученные данные с информацией за тот же период прошлого года. По результатам анализа они назвали самые популярные маршруты лета 2019 года.

Почти 90% билетов на междугородние автобусы были куплены на поездки внутри России. В пятерку самых популярных направлений с выездом из Москвы входят Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Киржач и Воронеж.

За год на 20% увеличилось число пассажиров, которые выбирают путешествие на автобусе за рубеж. Чаще всего они едут в Белоруссию, Украину, Эстонию, Финляндию и Казахстан. В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли Москва — Минск, Москва — Киев и Петербург — Таллин.

Также оказалось, что большинство туристов (38%) отправляется в летнее путешествий на автобусе в августе. В июле в такие поездки едут только 35% респондентов, а в июне — 27%.