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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой рассказал о своих мотивах

Вчера, 15:31
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Алексей Волнянко, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге, рассказал об обстоятельствах преступления.
Видеозапись следственного эксперимента, в ходе которого Волнянко признал свою вину, СК опубликовал в YouTube.
Мужчина рассказал, что пригласил Григорьеву "просто выпить" к себе домой, потому что у него там "еще была водка". Отвечая на вопрос о том, зачем он начал ее бить, Волнянко пояснил, что его слишком сильно оскорбили.
"Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, что я лох. <…> Ну и я начал", — пояснил подозреваемый.
Тело Григорьевой с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля на Пулковской улице.
СМИ писали, что активистка незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь, в ГУ МВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
Изначально по подозрению в убийстве задержали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. На допросах он дал показания на истинного убийцу активистки.
Накануне Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Волнянко до 21 сентября.
Орудие убийства активистки Елены Григорьевой
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Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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