Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой рассказал о своих мотивах

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Алексей Волнянко, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге, рассказал об обстоятельствах преступления.

Видеозапись следственного эксперимента, в ходе которого Волнянко признал свою вину, СК опубликовал в YouTube.

Мужчина рассказал, что пригласил Григорьеву "просто выпить" к себе домой, потому что у него там "еще была водка". Отвечая на вопрос о том, зачем он начал ее бить, Волнянко пояснил, что его слишком сильно оскорбили.

"Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, что я лох. <…> Ну и я начал", — пояснил подозреваемый.

Тело Григорьевой с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля на Пулковской улице.

СМИ писали, что активистка незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь, в ГУ МВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".

Изначально по подозрению в убийстве задержали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. На допросах он дал показания на истинного убийцу активистки.