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РИА Новости
Союзное государство

В Минкомсвязи прокомментировали возможность отмены роуминга с Белоруссией

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖенщина говорит по телефону на улице Москвы
Женщина говорит по телефону на улице Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг - РИА Новости. РФ и Белоруссия в последнее время сумели достаточно серьезно сблизить позиции по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве, намерены зафиксировать это в соответствующих документах с конкретными датами и с учетом этого работать в дальнейшем, заявил РИА Новости в пятницу замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.
"Мы по переписке достаточно серьезно сгладили позиции, сейчас мы хотим их зафиксировать в "дорожной карте", разработать и подписать ее с двух сторон, это было бы замечательно, мы к этому стремимся", - заявил Иванов в Полоцке, где в пятницу проходит рабочее совещание представителей Белоруссии и РФ по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве.
По словам замминистра, в документе, о котором идет речь, предполагается обозначить все необходимые даты на пути отмены роуминга. Иванов уточнил, что необходимые проекты документов у стран уже имеются. "У нас долгая переписка, мы несколько раз встречались. Чувствительные очень моменты, и там не хотелось бы действовать грубо", - заметил собеседник агентства.
Иванов также рассказал, что в ходе рабочего совещания планируется согласовать все позиции, по которым остаются расхождения. "Удастся подписать ("дорожную карту” - ред.) подпишем. И в дальнейшем по этой "дорожной карте" (будем - ред.) идти", - добавил замминистра. При этом он не стал комментировать обозначенную ранее сторонами возможность отменить роуминг в Союзном государстве к 15 сентября либо до конца текущего года.
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В конце июля глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщал, что Минск и Москва не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Белоруссия не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября. Со своей стороны спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.
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Союзное государствоМинкомсвязиОлег ИвановБелоруссияРоссияВ мире
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