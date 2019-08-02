В Минкомсвязи прокомментировали возможность отмены роуминга с Белоруссией

ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг - РИА Новости. РФ и Белоруссия в последнее время сумели достаточно серьезно сблизить позиции по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве, намерены зафиксировать это в соответствующих документах с конкретными датами и с учетом этого работать в дальнейшем, заявил РИА Новости в пятницу замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

"Мы по переписке достаточно серьезно сгладили позиции, сейчас мы хотим их зафиксировать в "дорожной карте", разработать и подписать ее с двух сторон, это было бы замечательно, мы к этому стремимся", - заявил Иванов в Полоцке, где в пятницу проходит рабочее совещание представителей Белоруссии и РФ по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве.

По словам замминистра, в документе, о котором идет речь, предполагается обозначить все необходимые даты на пути отмены роуминга. Иванов уточнил, что необходимые проекты документов у стран уже имеются. "У нас долгая переписка, мы несколько раз встречались. Чувствительные очень моменты, и там не хотелось бы действовать грубо", - заметил собеседник агентства.

Иванов также рассказал, что в ходе рабочего совещания планируется согласовать все позиции, по которым остаются расхождения. "Удастся подписать ("дорожную карту” - ред.) подпишем. И в дальнейшем по этой "дорожной карте" (будем - ред.) идти", - добавил замминистра. При этом он не стал комментировать обозначенную ранее сторонами возможность отменить роуминг в Союзном государстве к 15 сентября либо до конца текущего года.

В конце июля глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщал, что Минск и Москва не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Белоруссия не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ.