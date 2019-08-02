Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель обещала, что "Северный поток – 2" не начнет работу, пока Россия не продолжит транзит газа через Украину.

Он также сказал, что Москва якобы виновата в том, что обещание Меркель не исполнится, поскольку "Газпром" не поддержал немецкого канцлера и не дал гарантий на продолжение транзита, а также всячески откладывает заключение договора. Коболев заявил, что в январе прошлого года Россия якобы не участвовала в подготовке трехсторонней встречи по этому вопросу.

"Пообещать-то, а потом сдержать это – две разные вещи. Это уместно как на украинском, так и на немецком языках", – сказал глава "Нафтогаза".

Он добавил, что очередной раунд трехстороннних переговоров по заключению нового контракта на транзит газа состоится 16 сентября в Брюсселе, однако Москва, по его словам, до сих пор не назвала своих представителей на встрече.

Кроме того, глава "Нафтогаза" подчеркнул, что если "Газпром" откажется от продления договора, Украина потеряет 2,5 процента ВВП и обратится в суд за компенсацией. При этом Коболев считает, что у Киева очень хорошие шансы выиграть дело, поскольку многие активы "Газпрома" находятся за границей.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Последний раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе, однако конкретных договоренностей стороны не достигли.