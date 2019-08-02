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РИА Новости

Бориса Джонсона ждет "унижение" в споре с Путиным

Вчера, 08:00
18928
© REUTERS / Pool/Lorne CampbellПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Музее науки и промышленности в Манчестере. 27 июля 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Музее науки и промышленности в Манчестере. 27 июля 2019
© REUTERS / Pool/Lorne Campbell
Иван Данилов
Иван Данилов
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Борис Джонсон еще до того, как стать премьером Великобритании, затеял заочный спор с президентом России Владимиром Путиным с целью доказать, что либерализм в его западном изводе — живее всех живых. В качестве инструмента доказательства предполагаемой неправоты российского лидера (который скептически отозвался о любимой Джонсоном идеологии) британский лидер выбрал выход Великобритании из Евросоюза.
Открытое письмо Бориса Джонсона, опубликованное в британской The Daily Telegraph, было озаглавлено самым недвусмысленным образом: "Мы докажем, что Путин неправ, выйдя из Евросоюза 31 октября". Премьер Великобритании настроен выполнить свое обещание, но западные СМИ, экономисты и банкиры обещают ему, что последствия его действий будут самые плачевные.
Джонсону предсказывают неприятную встречу с экономической силой, которая, по мнению американских журналистов, уже несколько раз "унизила" британских премьеров. И даже больше: американское агентство деловой информации Bloomberg предупреждает Бориса, что его ждет такой обвал британского фунта, который вполне может положить конец яркой политической карьере господина Джонсона.
Главная проблема нынешнего жильца дома на Даунинг-стрит, 10, заключается в том, что он превратил Brexit в своего рода личный политический фетиш и символ. То есть на карту выхода Великобритании из Евросоюза он поставил в буквальном смысле все. Более того: Джонсон даже умудрился сжечь все личные мосты, ибо после его громогласного антипутинского манифеста отказ от исполнения Brexit именно 31 октября этого года, причем неважно, по какой причине, будет для него личной политической катастрофой и нанесет ему имиджевый ущерб, несовместимый с политической жизнью. Выхода нет, и Джонсону придется выводить Великобританию из Евросоюза, что называется, "хоть тушкой, хоть чучелом". С другой стороны, шансов на то, что нынешний премьер Великобритании сможет каким-то образом договориться о выгодных условиях сделки по выходу из Евросоюза, практически нет.
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Старый состав Еврокомиссии не будет пересматривать те крайне унизительные и очень невыгодные для Лондона условия, на которые согласилась Тереза Мэй, после чего ее собственные однопартийцы принудили ее к отставке.
Новый состав Еврокомиссии вряд ли пошел бы на уступки, но еще и не успеет это сделать, даже если захочет: полномочия новых комиссаров Евросоюза начинаются лишь 1 ноября, то есть как раз после дедлайна, который нарисовал сам себе Джонсон. Более того, любые новые предложения со стороны Еврокомиссии потребуют согласования со всеми странами — членами Евросоюза, а этот процесс вряд ли можно завершить за оставшееся до 31 октября время.
Есть еще одна дополнительная проблема — если попробовать "подвесить" ситуацию, то есть затянуть переговоры, то Великобритания может дойди до парламентских (возможно, досрочных) выборов, на которых и Джонсона, и его партию просто уничтожат в политическом смысле разгневанные избиратели, которым хочется Brexit сейчас, немедленно и любой ценой. Именно эти разгневанные избиратели обеспечили радикальной антиевропейской партии Brexit Party победу на выборах в Европарламент — и они же могут легко сделать ее лидера премьером вместо Джонсона. Вот и получается, что наиболее вероятным (хотя и не единственно возможным) сценарием развития событий становится так называемый жесткий Brexit, или Brexit без сделки, то есть выход из Евросоюза без какого-либо соглашения о том, как Великобритании и Евросоюзу после этого жить и строить отношения, начиная от экономики и заканчивая государственными границами.
Агентство Bloomberg объясняет последствия "жесткого Brexit" в исполнении Джонсона: "Новый премьер-министр Британии сейчас создает условия для самой сложной битвы в своей карьере. Это битва не с каким-либо политиком, на которого может произвести впечатление уверенность, обеспеченная образованием в Итоне и Баллиоле, а битва с валютным рынком. Это может быть проблемой. Валюты невосприимчивы к личному обаянию. У валютных рынков есть опыт унижения британских премьер-министров, даже величайших из них. <...> И для фунта стерлингов, и для Джонсона Brexit — уже отсроченный выход Великобритании из Европейского cоюза, это вопрос всепоглощающей важности. Для рынков критический момент заключается в том, что Британия не должна выходить из ЕС без соглашения с остальными членами. Такой сценарий оставил бы Великобританию во власти тарифов, продиктованных Всемирной торговой организацией. Это, несомненно, приведет r первоначальному хаосу и к тому, что Великобритании придется торговать на гораздо худших условиях со своими крупнейшими партнерами... "
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В том же материале перечисляются "политические скальпы", которые валютные рынки сняли с британских политических лидеров, включая премьеров Гарольда Вильсона, Джона Мейджора и даже Маргарет Тэтчер, ни один из которых не смог спасти свою политическую карьеру после возникновения проблем с курсом фунта.
Хотя Борис Джонсон, представитель высших слоев британской элиты и родственник сразу нескольких европейских королевских семей, славится своей самоуверенностью и способностью идти напролом, эксперты нескольких банков скептически относятся к сценарию, в котором фунт сохранит свою нынешнюю стоимость после "жесткого Brexit". Колумнист Bloomberg напоминает британскому премьеру, что падение фунта ниже паритета (то есть ниже уровня "один к одному") по отношению к доллару или евро будет политической катастрофой: "Британцы не привыкли к мысли, что одна чужая валюта стоит больше, чем один фунт. Нарушение паритета по отношению к евро или доллару было бы легко понятным и унизительным событием".
Создается впечатление, что критики планов Бориса Джонсона не понимают самого главного. Дело тут совсем не в курсе британской валюты. Какими бы ни оказались последствия "жесткого Brexit", у Джонсона уже есть идеальный ответ на любые претензии разгневанных избирателей и бизнесменов: надо было доказать Путину, что западный либерализм жив. Ну а то, что ради этого пришлось девальвировать валюту и пойти на жесткий разрыв отношений с Евросоюзом, — это дело житейское и совсем небольшая цена за демонстрацию Кремлю жизнеспособности британской государственной идеологии. Тот факт, что это "доказательство" и "победа" будут существовать только в голове самого британского премьера и на страницах британских джингоистских СМИ, никого смущать не будет. Ибо британская политика постепенно перенимает черты украинской, в которой вот уже несколько лет даже тарифы на газ поднимаются для того, чтобы что-то доказать Кремлю.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
28 июля, 16:26
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
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Борис ДжонсонВеликобританияАвторы
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