Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3

ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлит действие договора СНВ-3.
"Я обеспокоен растущим напряжением между ядерными державами. ДРСМД - это эпохальное соглашение, которое помогло установить баланс в Европе и завершить холодную войну. Когда он истечет завтра, мир потеряет бесценное средство против ядерной войны", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, стороны должны избегать дестабилизирующего развития событий и "срочно договориться о новом едином пути к международному контролю над вооружениями".
"Я решительно призываю США и Россию продлить так называемый СНВ-3, чтобы обеспечить стабильность и время для переговоров о мерах для будущего контроля над вооружениями", - подчеркнул Гутерреш.
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