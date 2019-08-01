Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3

ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлит действие договора СНВ-3.

"Я обеспокоен растущим напряжением между ядерными державами. ДРСМД - это эпохальное соглашение, которое помогло установить баланс в Европе и завершить холодную войну. Когда он истечет завтра, мир потеряет бесценное средство против ядерной войны", - сказал Гутерреш журналистам.

По его словам, стороны должны избегать дестабилизирующего развития событий и "срочно договориться о новом едином пути к международному контролю над вооружениями".