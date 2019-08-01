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РИА Новости

Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлит действие договора СНВ-3.
"Я обеспокоен растущим напряжением между ядерными державами. ДРСМД - это эпохальное соглашение, которое помогло установить баланс в Европе и завершить холодную войну. Когда он истечет завтра, мир потеряет бесценное средство против ядерной войны", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, стороны должны избегать дестабилизирующего развития событий и "срочно договориться о новом едином пути к международному контролю над вооружениями".
"Я решительно призываю США и Россию продлить так называемый СНВ-3, чтобы обеспечить стабильность и время для переговоров о мерах для будущего контроля над вооружениями", - подчеркнул Гутерреш.
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