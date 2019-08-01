Суд в Казани арестовал двоих подозреваемых в подготовке теракта

КАЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу двоих сторонников группировки "Исламское государство"*, которых подозревают в подготовке теракта.

Это задержанные накануне граждане России Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов.

В СИЗО они пробудут до 29 сентября, после чего меру могут продлить.

Операцию по задержанию проводили ФСБ и МВД. По данным силовиков, мужчины готовили теракт "на одном из объектов инфраструктуры", у них изъяли взрывчатку и компоненты бомб.

Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов.

Во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.

Предыдущая крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове.