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РИА Новости

Суд в Казани арестовал двоих подозреваемых в подготовке теракта

Вчера, 11:58
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КАЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу двоих сторонников группировки "Исламское государство"*, которых подозревают в подготовке теракта.
Это задержанные накануне граждане России Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов.
В СИЗО они пробудут до 29 сентября, после чего меру могут продлить.
Операцию по задержанию проводили ФСБ и МВД. По данным силовиков, мужчины готовили теракт "на одном из объектов инфраструктуры", у них изъяли взрывчатку и компоненты бомб.
Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов.
Во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.
Предыдущая крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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