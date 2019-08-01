В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной

"Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. Мы работаем с базами данных и так далее. И каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно", — заключил Колтунович.