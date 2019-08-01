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РИА Новости

В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной

06:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
В воскресенье будущих парламентариев от партии "Слуга народа" отправили в Трускавец на недельный интенсив от Киевской школы экономики.
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"Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. Мы работаем с базами данных и так далее. И каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно", — заключил Колтунович.
Ранее издание Strana.ua сообщило, что советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время лекции для депутатов в Трускавце заявил, что они "никто" в политике и что они ошибаются, считая себя политиками.
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