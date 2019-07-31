Советник Зеленского раскритиковал депутатов "Слуги народа", сообщили СМИ

"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка… Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - приводит издание слова Потураева. На сайте издания также опубликована аудиозапись фрагмента лекции Потураева.