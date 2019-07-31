Советник Зеленского раскритиковал депутатов "Слуги народа", сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время лекции для депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце заявил, что они "никто" в политике, сообщило в среду издание Strana.ua.
"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка… Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - приводит издание слова Потураева. На сайте издания также опубликована аудиозапись фрагмента лекции Потураева.
По словам источника издания в "Слуге народа", выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию среди будущих депутатов.
"Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких, как Потураев, на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект", - сказал источник издания, присутствующий на лекции.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.