Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T16:04Z
https://ria.ru/20190731/1557048862.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/45/1556704553_0:5:960:545_1036x0_80_0_0_4e7067304a41e2abbc9f8ae3339be2ca.jpg
РИА Новости

Советник Зеленского раскритиковал депутатов "Слуги народа", сообщили СМИ

Вчера, 16:04
488
© Фото : страница Никиты Потураева в FacebookНикита Потураев
Никита Потураев
© Фото : страница Никиты Потураева в Facebook
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время лекции для депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце заявил, что они "никто" в политике, сообщило в среду издание Strana.ua.
"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка… Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - приводит издание слова Потураева. На сайте издания также опубликована аудиозапись фрагмента лекции Потураева.
По словам источника издания в "Слуге народа", выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию среди будущих депутатов.
"Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких, как Потураев, на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект", - сказал источник издания, присутствующий на лекции.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Монумент Независимости Украины в Киеве
Вчера, 15:08
Украинский политик заявил об угрозе потери суверенитета страны
4110001
Обсудить 0
Партия "Слуга народа"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик заявил об угрозе потери суверенитета страны
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на заявление Лондона по незаконной акции в Москве
Лента
новостей
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП "Гнутово" в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Избирком трижды отказал в проведении референдума по храму в Екатеринбурге
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет
Раскольник Филарет отказался судиться с Порошенко из-за томоса
Объект компании Укртранснафта
Украина получила от "Транснефти" более двух млн евро из-за ЧП с "Дружбой"
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Блогер Грант Томпсон
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Истребитель F-35А
В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35
Ракетный комплекс Искандер-М
Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
Лента новостейМолния