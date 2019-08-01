Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" высмеяла будущего депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Жана Беленюка за слова о Ростове-на-Дону.
В эфире программы показали отрывок интервью со сторонником Зеленского, в котором он на вопрос журналиста о значении выражения "от Сана до Дона" ответил "Украина" и добавил, что в курсе, что река Дон протекает через Ростов-на-Дону, однако потом поправился и уточнил, что "украинский Ростов-на-Дону" — это его желание.
25 июля, 08:00Чего не нужно ждать от новой украинской власти
"Спортсмен олимпийский, он практически призер-чемпион, (у него. — Прим. ред.) серебро (Олимпийских игр в. — Прим. ред.) Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика", — сыронизировала Скабеева.
Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе, чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта Украины. Беленюк находится в избирательном списке партии "Слуга народа" под десятым номером.