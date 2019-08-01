Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону

В эфире программы показали отрывок интервью со сторонником Зеленского, в котором он на вопрос журналиста о значении выражения "от Сана до Дона" ответил "Украина" и добавил, что в курсе, что река Дон протекает через Ростов-на-Дону, однако потом поправился и уточнил, что "украинский Ростов-на-Дону" — это его желание.