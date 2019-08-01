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РИА Новости

Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону

02:20
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" высмеяла будущего депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Жана Беленюка за слова о Ростове-на-Дону.
В эфире программы показали отрывок интервью со сторонником Зеленского, в котором он на вопрос журналиста о значении выражения "от Сана до Дона" ответил "Украина" и добавил, что в курсе, что река Дон протекает через Ростов-на-Дону, однако потом поправился и уточнил, что "украинский Ростов-на-Дону" — это его желание.
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"Спортсмен олимпийский, он практически призер-чемпион, (у него. — Прим. ред.) серебро (Олимпийских игр в. — Прим. ред.) Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика", — сыронизировала Скабеева.
Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе, чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта Украины. Беленюк находится в избирательном списке партии "Слуга народа" под десятым номером.
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Ольга СкабееваСитуация на УкраинеЖан БеленюкВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
Опять с отбитой головой, правда теперь о татами... Второй Кличко...😂😂😂😂😂😂😂
1 августа, 04:44
Alex Ak.
66120102
В эти дни я смотрю только телеканал .Дождь. Только им верю.
1 августа, 05:47
jjulia.pushkar
3442025
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