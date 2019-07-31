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РИА Новости

В Херсоне прошел митинг в память об убитой советнице мэра

Вчера, 16:23
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КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Митинг, посвященный годовщине нападения на советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк, прошел в среду возле зданий главного управления Национальной полиции и областного совета в Херсоне, сообщается на странице сообщества организаторов в Faceboоk.
Активисты палили файеры и дымовые шашки возле здания Нацполиции Украины, а затем отправились к зданию областного совета, который возглавляет подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Владислав Мангер.
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"Полиция пыталась помешать активистам оставить сообщение для Мангера. Если бы они так убийц искали, как их защищают", - говорится в сообщении сообщества. На фотографиях, размещенных в Facebook видно, что участники митинга оставили на здании облсовета обличительные надписи.
Кроме того, активисты проводили митинг возле домов, где проживают еще двое подозреваемых по делу об убийстве Гандзюк.
Ранее генпрокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении главы Херсонского областного совета Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку, поскольку последний находится в розыске.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже Мангера стали подозревать в "заказе причинения телесных повреждений". Суд приговорил пятерых обвиняемых в нападении на Гандзюк к заключению сроком от трех до 6,5 лет. По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.
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