Экс-депутат Рады рассказал о массовом "бегстве" солдат из ВСУ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице Facebook

Он опубликовал письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное шестого мая.

Согласно этому документу, с начала года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. При этом 81 процент уволившихся военнослужащих "не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта". При этом по сравнению с таким же периодом прошлого года этот показатель вырос почти на 30 процентов.

Кроме того, в письме отмечается, что наибольший отток контрактников замечен в частях, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Думенко также отмечает, что отток военнослужащих не может остановить повышение денежного довольствия.

По мнению Журавко, меры, предпринимаемые руководством ВСУ, не помогут восстановить украинскую армию, а украинцы продолжат уходить. Он считает, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много "бандеровских формирований" и куда "набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов "широкого профиля".

"Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие", — написал Журавко.

Экс-депутат добавил, что из-за плохого состояния экономики Украины правительство вряд ли сможет завлечь в армию новые кадры повышением зарплат. Он заявляет, что украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что они станут "для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло".

"Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам "самая сильная и могучая армия Европы", — пишет Журавко.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.