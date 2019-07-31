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РИА Новости

Экс-депутат Рады рассказал о массовом "бегстве" солдат из ВСУ

Вчера, 04:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский военный на учениях во Львовской области
Украинский военный на учениях во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице Facebook.
Он опубликовал письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное шестого мая.
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Согласно этому документу, с начала года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. При этом 81 процент уволившихся военнослужащих "не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта". При этом по сравнению с таким же периодом прошлого года этот показатель вырос почти на 30 процентов.
Кроме того, в письме отмечается, что наибольший отток контрактников замечен в частях, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Думенко также отмечает, что отток военнослужащих не может остановить повышение денежного довольствия.
По мнению Журавко, меры, предпринимаемые руководством ВСУ, не помогут восстановить украинскую армию, а украинцы продолжат уходить. Он считает, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много "бандеровских формирований" и куда "набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов "широкого профиля".
"Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие", — написал Журавко.
Экс-депутат добавил, что из-за плохого состояния экономики Украины правительство вряд ли сможет завлечь в армию новые кадры повышением зарплат. Он заявляет, что украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что они станут "для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло".
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"Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам "самая сильная и могучая армия Европы", — пишет Журавко.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
В ЛНР и ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
А все бегут, и я бегу
Вчера, 13:19
А все бегут, и я бегу
3251037284
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А на Украине нет армии с 2014 года, есть только преступные бандформирования...😢😢😢
31 июля, 07:11
Alex Ak.
6300100
Клубнику собирать безопаснее.
31 июля, 06:03
Чья Чьо
37170001
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