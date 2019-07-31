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РИА Новости

Приморские ученые научили роботов самостоятельно принимать решения

Вчера, 03:07
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© РИА Новости / Геннадий Шишкин Здание кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
Здание кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали программное обеспечение, с помощью которого промышленные роботы с искусственным интеллектом могут самостоятельно принимать решения в изменяющейся среде, сообщает ДВФУ.
"Ученые ДВФУ создали и реализовали на практике новый принцип интеллектуального управления промышленными роботами – управление программными сигналами. Его смысл заключается в том, что роботы могут сами определять и корректировать траектории и режимы (скорости) перемещения инструментов, когда обрабатывают детали, в условиях неопределенности и изменчивости окружающей рабочей среды", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что роботы действуют с точностью порядка 0,5 миллиметра даже при выполнении силовых операций. Для сверхточных рабочих операций нужна точность в пределах 0,2 – 0,1 миллиметра. Пока в мире эта задача не решена. Специалисты полагают, что проблема — в неточности изготовления самих роботов.
"Нами уже создан метод устранения этого недостатка на основе специальных тестовых движений. На моделях все получается. Сейчас мы реализуем этот метод на практике. Если результаты будут положительными, то можно сказать, что мы совершили существенный прорыв в более широком практическом использовании роботов", — сказал заведующий кафедрой автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Владимир Филаретов.
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Ученые отмечают, что разработанный метод можно использовать при управлении практически любыми типами роботов: промышленными, подводными, наземными мобильными, летающими и многими перспективными сельскохозяйственными. Программное обеспечение поможет повысить производительность в несколько раз, сохраняя качество выпускаемой продукции.
Новый метод интеллектуального управления уже внедрен на заводе "Дальприбор" во Владивостоке. Сейчас он тестируется и дорабатывается.
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Дальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукПриморский крайРИА Наука
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