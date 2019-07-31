Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT

"Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина — не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты", — сказал парламентарий.

Он добавил, что Киев не может получить оружие подобного уровня и от стран — членов НАТО.

Кроме того, по мнению Шерина, украинскому послу следовало бы объяснить заявление генерала о "необходимости приобретения ракет, способных долететь до Москвы".

"Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности", — заключил депутат.