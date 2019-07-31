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РИА Новости

Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами

Вчера, 03:04
305365
© Фото : Министерство обороны Украины Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
© Фото : Министерство обороны Украины
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT.
"Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина — не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты", — сказал парламентарий.
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Он добавил, что Киев не может получить оружие подобного уровня и от стран — членов НАТО.
Кроме того, по мнению Шерина, украинскому послу следовало бы объяснить заявление генерала о "необходимости приобретения ракет, способных долететь до Москвы".
"Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности", — заключил депутат.
Ранее генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан, комментируя скорое прекращение действия договора о РСМД, заявил, что Киеву нужны ракеты, способные "достать и Москву, и Санкт-Петербург".
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Ситуация на УкраинеАлександр ШеринРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они Москву и без всяких ракет уже достали.
31 июля, 05:51
Lex Us
2751475036
А почему же мировая общественность никак не отреагировала на такое заявление?!!! Это что, теперь можно во всеуслышание заявлять о том, что Украина собралась нападать на Россию? И весь мир проглотит?
31 июля, 05:52
salivina
23166315
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