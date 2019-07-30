Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать Москву"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России, сообщает Генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России, сообщает "Обозреватель"

Поводом для этого заявления стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.

Оснащение этих ракет ядерными зарядами он назвал "необязательным" и подчеркнул, что Украина в этом вопросе может полагаться на помощь союзников, которые, по его словам, могли бы продавать Киеву соответствующее вооружение и военную технику.

Украина после распада СССР отказалась от ядерного оружия и в 1996 году, после подписания Будапештского меморандума, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Эксперты многократно отмечали неспособность украинского ВПК производить боеспособные новинки. Так, журналист Александр Дубинский называл самым технологичным приобретением военно-промышленного комплекса автомобиль Bentley Bentayga, принадлежащий политику Сергею Пашинскому, тесно связанному с оборонной сферой.