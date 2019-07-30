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РИА Новости

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать Москву"

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России, сообщает "Обозреватель".
Поводом для этого заявления стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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"Принуждение к дани". Киев планирует купить у США много оружияКиевские власти собираются закупить "крупную партию" американского оружия, заявил украинский посол в США. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что у подобных планов есть два аспекта.
"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.
Оснащение этих ракет ядерными зарядами он назвал "необязательным" и подчеркнул, что Украина в этом вопросе может полагаться на помощь союзников, которые, по его словам, могли бы продавать Киеву соответствующее вооружение и военную технику.
Украина после распада СССР отказалась от ядерного оружия и в 1996 году, после подписания Будапештского меморандума, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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Эксперты многократно отмечали неспособность украинского ВПК производить боеспособные новинки. Так, журналист Александр Дубинский называл самым технологичным приобретением военно-промышленного комплекса автомобиль Bentley Bentayga, принадлежащий политику Сергею Пашинскому, тесно связанному с оборонной сферой.
Кроме того, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также сомневается в способности украинских специалистов создавать высокотехнологичное оружие.
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РоссияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Наш гарант, продолжает к сожалению эту гопоту, считать одним с нами народом. Откладывают анонсированные против Украины санкции.
30 июля, 15:18
Арсений Понфиленко
5412809
Удивительно, до каких пор российское руководство будет терпеть хамство с украинской стороны. Более того находятся умники, которые предлагают наладить авиа и железнодорожное сообщение с незалежной. Сейчас танкеры захватывают. а станут арестовывать самолеты и поезда. Так и поднимут свое материальное положение за счет России...
30 июля, 17:34
Юрий Смольянов
5110204
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