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РИА Новости

ГП Украины передала в суд дело одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк

Вчера, 23:40
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительный акт против помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского, которого подозревают в причастности к убийству советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Ранее генпрокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку, поскольку последний находится в розыске.
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"Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание", - цитирует Лысенко издание "Следствие.Инфо".
По словам Лысенко, у Павловского истек срок меры пресечения еще 26 июня. После его не продолжали, поскольку "в этом уже нет необходимости".
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". Суд приговорил пятерых обвиняемых в нападении на Гандзюк к заключению сроком от 3 до 6,5 лет. По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкХерсонУкраинаВ мире
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