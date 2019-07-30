ГП Украины передала в суд дело одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк

По словам Лысенко, у Павловского истек срок меры пресечения еще 26 июня. После его не продолжали, поскольку "в этом уже нет необходимости".

Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". Суд приговорил пятерых обвиняемых в нападении на Гандзюк к заключению сроком от 3 до 6,5 лет. По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.