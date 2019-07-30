В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit

"У России ‒ хорошие шансы". Осудит ли мир провокацию в Керченском заливе В постоянном представительстве Крыма при президенте РФ заявили, что Москва может инициировать обсуждение в международных инстанциях прошлогодней провокации Киева в Керченском заливе. Эту идею прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Ефремов.