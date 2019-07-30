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РИА Новости

В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit

Вчера, 19:10
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Арест танкера Nika Spirit на Украине прокомментировали в обеих палатах российского парламента и в МИД.
Российское судно задержали 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию. Об аресте танкера во вторник сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, добавив, что они "это сделали" и "точка".
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 16:54
"Точка?" На Украине арестован российский танкер
Замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией вокруг танкера , но оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.
"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция", — отметил он в эфире Коммерсант FM.
Депутат Госдумы Юрий Швыткин призвал не оставлять провокацию Киева без ответа.
"Это грубое нарушение норм международного права. <…> С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН", — заявил он телеканалу RT.
Парламентарий также отметил, что подобные действия не способствуют продуктивному диалогу двух стран.
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"У России ‒ хорошие шансы". Осудит ли мир провокацию в Керченском заливе В постоянном представительстве Крыма при президенте РФ заявили, что Москва может инициировать обсуждение в международных инстанциях прошлогодней провокации Киева в Керченском заливе. Эту идею прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Ефремов.
Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что к задержанию танкера следует отнестись серьезно.
"Здесь, скажем так, не только и не столько политика. <…> Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов", — цитирует его RT.
В российском посольстве в Киеве заявили, что пока не получали официального уведомления об аресте Nika Spirit. Генеральное консульство в Одессе направило в украинский МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию, но ответа пока не последовало.
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Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну поставили они там "точку", да и пусть радуются очередной перемоге, как по мне, раз уж арестовали, могут этот танкер наказать со всей строгостью украинского "закона", команда дома и главное, а танкер могут хоть под украинский флаг перекрасить. Если владелец, извините, настолько неадекватен, что отправил ремонтироваться судно в страну, от которой постоянно идут угрозы, и были уже прецеденты с арестами судов, то чему сейчас удивляться. С таким успехом, можно парусную регату у берегов Сомали провести, а потом удивляться почему на финиш никто не пришёл.
30 июля, 20:00
Себекхотеп III
134130213
возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН", - заявил он в комментарии 😬😨Пока у России будет такая реакция то и будут нападать на корабли. Реакция должна быть другой,тогда не будет такого произвола.
30 июля, 19:20
Andrej Kozakov
102110112
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