КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Мы это сделали. Точка!" — написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом Матиос отметил, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).

Также он подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Генпрокуратура Украины уточнила в фейсбуке, что Приморский районный суд Одессы принял решение об аресте еще накануне. Кроме самого танкера и документов, он также разрешил арестовать имущество, которое нашли на судне во время обыска.

Российское посольство в Киеве заявило, что пока не получало официального уведомления об аресте Nika Spirit. Генеральное консульство в Одессе направило в украинский МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию, но ответа пока не последовало.

Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.