Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T17:55Z
https://ria.ru/20190730/1557018692.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154797/86/1547978692_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a47a68ec302125c3f5d1e65601b4ab29.jpg
РИА Новости

Минсельхоз сообщил о гибели почти 40 тысяч пчелосемей

Вчера, 17:53
758
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПчела подлетает к входу в улей на пасеке
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гибель 39,6 тысячи пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 регионах России по состоянию на 29 июля, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"На основании полученной информации от субъектов РФ, ФГБНУ "Федеральный научный центр пчеловодства", Российского национального союза пчеловодов, Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны "Пчеловодство", Минсельхоз России сообщает, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ (3,09 миллиона пчелосемей)", - говорится в сообщении.
Пчела-осмия
Вчера, 17:36
В Минсельхозе предположили причину массовой гибели пчел
На прошлой неделе министерство сообщило, что на 19 июля в РФ также погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества. Минсельхоз во вторник также указывает, что в ряде регионов принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов.
"В частности, в Липецкой и Курской областях будет произведено возмещение ущерба, причиненного владельцам пасек. В Республике Башкортостан в рамках региональной программы "Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан" предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря", - отмечается в сообщении.
Демонстрационная пасека в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино
23 июля, 14:27
В Минсельхозе заявили об отсутствии рисков для урожая из-за гибели пчел
В Алтайском крае, Татарстане и Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в разработке. Минсельхоз добавляет, что вопрос о компенсации ущерба, причиненного имуществу граждан, в том числе из-за нарушения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении.
"При этом Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае", - указывает министерство.
311685
Обсудить 3
Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкология
Рекомендуем
Пчела-осмия
В Минсельхозе предположили причину массовой гибели пчел
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Генпрокуратура внесла представление Скворцовой
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Лента
новостей
Политик Дмитрий Гудков
Гудков получил 30 суток ареста за незаконную акцию у Мосгоризбиркома
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолеты НАТО провели разведку у российских границ
Смартфон
Сотрудникам ФСО запретят пользоваться гаджетами на работе
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр
В Сочи задержали фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. Архивное фото
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
На Украине задержали экс-начальника полиции Одесской области
Стоп-кадр трансляции пресс-конференции о фальсификациях на выборах на Украине
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами во время пресс-конференции
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
Суд продлил арест бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния