Минсельхоз сообщил о гибели почти 40 тысяч пчелосемей

Пчела подлетает к входу в улей на пасеке

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гибель 39,6 тысячи пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 регионах России по состоянию на 29 июля, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"На основании полученной информации от субъектов РФ, ФГБНУ "Федеральный научный центр пчеловодства", Российского национального союза пчеловодов, Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны "Пчеловодство", Минсельхоз России сообщает, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ (3,09 миллиона пчелосемей)", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе министерство сообщило, что на 19 июля в РФ также погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества. Минсельхоз во вторник также указывает, что в ряде регионов принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов.

"В частности, в Липецкой и Курской областях будет произведено возмещение ущерба, причиненного владельцам пасек. В Республике Башкортостан в рамках региональной программы "Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан" предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря", - отмечается в сообщении.

В Алтайском крае, Татарстане и Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в разработке. Минсельхоз добавляет, что вопрос о компенсации ущерба, причиненного имуществу граждан, в том числе из-за нарушения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении.