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РИА Новости

На Украине задержали экс-начальника полиции Одесской области

Вчера, 17:27
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© Фото : Национальня полиция УкраиныБывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
© Фото : Национальня полиция Украины
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя начальника главного управления Нацполиции Одесской области, сообщается на сайте ГБР.
Ранее экс-начальника Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина задержали за хищение в особо крупных размерах. Соломенский райсуд Киева отправил его под домашний арест. Он занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года.
"Детективы НАБУ сегодня (во вторник - Прим. ред.) задержали бывшего первого заместителя начальника главного управления Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Экс-чиновника вместе с бывшим начальником главного управления Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - сообщила пресс-служба.
Головина и его заместителя подозревают по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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