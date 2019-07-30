На Украине задержали экс-начальника полиции Одесской области

"Детективы НАБУ сегодня (во вторник - Прим. ред.) задержали бывшего первого заместителя начальника главного управления Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Экс-чиновника вместе с бывшим начальником главного управления Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - сообщила пресс-служба.

Головина и его заместителя подозревают по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.