Экс-главу полиции Одесской области Украины задержали по делу о хищении

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Бывшего начальника полиции Одесской области задержали по подозрению в хищении денежных средств в особо крупных размерах, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время совместной спецоперации департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, экс-начальника задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро, правоохранители задержали экс-главу полиции Одесской области Дмитрия Головина.