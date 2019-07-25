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РИА Новости

Экс-главу полиции Одесской области Украины задержали по делу о хищении

Вчера, 11:32
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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Бывшего начальника полиции Одесской области задержали по подозрению в хищении денежных средств в особо крупных размерах, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Во время совместной спецоперации департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.
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По данным ведомства, экс-начальника задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах.
Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро, правоохранители задержали экс-главу полиции Одесской области Дмитрия Головина.
Головин занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года.
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