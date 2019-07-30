Мосгорсуд оставил Навального в спецприемнике до конца августа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест до конца августа Алексея Навального за повторное нарушение порядка проведения митинга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Симоновский суд Москвы 25 июля признал виновным Навального в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и арестовал его на 30 суток.

"Решение Симоновского районного суда города Москвы от 25 июля оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил судья.

В понедельник Навального выписали из 64 городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника в воскресенье утром. Адвокат Ольга Михайлова на заседании заявила ходатайство о приобщении выписного эпикриза Навального, в котором был указан диагноз "крапивница обоих век". По словам защитника, причина ее появления не установлена, токсиколог его не осматривал.

Михайлова также попросила суд назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая "может быть проведена только в течение первых 8 дней после появления" аллергии. Судья возразил, что это не имеет отношения к рассматриваемому делу, что данное решение должен принимать врач на основании анализов, но адвокат заявила, что анализы не готовы.

"В спецприемнике нам сказали, что никакой диеты соблюдаться не будет, в перечне, разрешенном для передачи, все продукты запрещены", - добавила Михайлова. Она попросила о прекращении дела, но судья зачитал отрывки из КоАП РФ, которые не дают ему это сделать.

Согласно ранее озвученному в Симоновском суде протоколу, Навальный дважды призывал граждан принять участие в несогласованном публичном мероприятии 27 июля: 20 июля на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова и позже на своей странице в Facebook. Вину во вменяемом правонарушении он тогда не признал, отмечая, что не призывал людей выходить на акцию, а лишь предложил кандидатам в депутаты провести встречу с избирателями в указанный день.

До этого Навальный призывал сторонников выйти на несогласованную протестную акцию 27 июля к зданию мэрии Москвы, чтобы оспорить отказ в его регистрации сторонников в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о сотрудниках ФБК Навального - Любови Соболь и Иване Жданове.