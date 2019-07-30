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РИА Новости

На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктория Сюмар
Виктория Сюмар
© РИА Новости / Стрингер
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Виктория Сюмар. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
"Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, пограничников и т. д.", — написала она в фейсбуке, предложив поинтересоваться у министра финансов Оксаны Маркаровой, из каких сфер можно взять такие деньги.
О планах создать "всемирный русскоязычный телеканал" рассказал накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен для "борьбы за умы" украинцев в Донбассе и Крыму и россиян на территории России. Не исключено, что канал будет государственным. При этом в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отказались комментировать эту инициативу, так как детально о ней не знают.
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Пушков прокомментировал идею русскоязычного канала на Украине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает планы Киева "безумием" на фоне того, что на Украине, в соответствии с новым языковым законом, русский язык разрешен только для частного общения и религиозных обрядов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 08:02
Симоньян прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в середине июля. Он предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В апреле, еще до инаугурации, Зеленский отмечал, что закон приняли без широкого обсуждения с общественностью, и обещал тщательно проанализировать его на предмет соответствия конституции.
Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами. А министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на то, что в законе предусмотрены исключения для английского и других языков ЕС. Это означает, добавил Лавров, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство населения Украины.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
29 июля, 21:05
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"
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