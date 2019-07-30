На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, пограничников и т. д.", — написала она в фейсбуке , предложив поинтересоваться у министра финансов Оксаны Маркаровой, из каких сфер можно взять такие деньги.

О планах создать "всемирный русскоязычный телеканал" рассказал накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен для "борьбы за умы" украинцев в Донбассе и Крыму и россиян на территории России. Не исключено, что канал будет государственным. При этом в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отказались комментировать эту инициативу, так как детально о ней не знают.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает планы Киева "безумием" на фоне того, что на Украине, в соответствии с новым языковым законом, русский язык разрешен только для частного общения и религиозных обрядов.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в середине июля. Он предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В апреле, еще до инаугурации, Зеленский отмечал, что закон приняли без широкого обсуждения с общественностью, и обещал тщательно проанализировать его на предмет соответствия конституции.