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РИА Новости

Глава ПНС надеется на участие России в разрешении конфликта в Ливии

Вчера, 13:15
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© РИА НовостиГлава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
© РИА Новости
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж. Архивное фото
КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выразил надежду на то, что Россия примет участие в разрешении военного конфликта в Ливии, об этом политик заявил РИА Новости.
"Мы надеемся, что Россия сыграет позитивную роль для разрешения кризиса в Ливии. Россия – великое государство, а великие государства ответственны за сохранность мира и безопасность на планете. Эта ответственность обязывает ее выступать против любой агрессии, а также быть готовой вмешаться ради достижение справедливого мира", - сказал Саррадж.
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Также глава правительства заявил о том, что Триполи "стремится к развитию и исполнению ранее заключенных соглашений, а также их обновлению согласно нынешним потребностям".
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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