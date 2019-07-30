Глава ПНС надеется на участие России в разрешении конфликта в Ливии

КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выразил надежду на то, что Россия примет участие в разрешении военного конфликта в Ливии, об этом политик заявил РИА Новости.

"Мы надеемся, что Россия сыграет позитивную роль для разрешения кризиса в Ливии. Россия – великое государство, а великие государства ответственны за сохранность мира и безопасность на планете. Эта ответственность обязывает ее выступать против любой агрессии, а также быть готовой вмешаться ради достижение справедливого мира", - сказал Саррадж.

Также глава правительства заявил о том, что Триполи "стремится к развитию и исполнению ранее заключенных соглашений, а также их обновлению согласно нынешним потребностям".

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.