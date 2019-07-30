Глава ПНС Ливии Саррадж: война закончится после победы над силами Хафтара

Четыре месяца назад командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи под предлогом "освобождения его от террористов". Операция объявлялась скоротечной, столицу предполагалось взять в течение короткого времени. Однако лояльные правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования смогли не только отбить атаки соотечественников с востока страны, но и вернуть под свой контроль стратегически важный город Гарьян. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения. Еще тысячи лишились крова. И командование ЛНА, и правительство нацсогласия выдвинули свои инициативы по урегулированию конфликта, исключив, однако, участие в нем стороны противника. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости в Каире Рафаэлю Даминову поделился своим видением прекращения войны, рассказал о планах проведения долгожданных выборов, жизни населения в Триполи и роли, которую могла бы сыграть Москва в разрешении нынешнего кризиса в охваченной гражданским конфликтом стране.

— Боевые действия на подступах к Триполи продолжаются уже четыре месяца. Обращалось ли к вам какое-либо из влиятельных государств с инициативой о посредничестве для урегулирования кризиса и есть ли предпосылки окончания этой войны?

— Да, война продолжается уже четыре месяца, с четвертого апреля, с попытки переворота, попытки захватить власть. Агрессор (силы командующего ЛНА Халифы Хафтара), приобретя такое огромное количество вооружений на протяжении многих лет, вообразил, что война станет легкой прогулкой, что боевики войдут в Триполи в течение двадцати четырех часов.

Никаких посреднических усилий, способствующих окончанию войны, нет. Есть заявления и обращения от ряда лидеров государств, призывающих остановить военные действия и вернуться на путь политического урегулирования.

Мы ни на кого не нападали, и призыв к прекращению боевых действий должен быть обращен к агрессору. Мы осуществляем наше законное, суверенное право по защите нашей родины и нашего города, а также надежды ливийцев на построение гражданского и демократического государства, право в отражении неоправданной агрессии, при которой совершаются такие нарушения, которые классифицируются международным правом как военные преступления. Согласно праву, не мы должны прекращать боевые действия, а агрессор должен уйти на те позиции, с которых он начал наступать.

Признаки окончания войны обрисовываются по мере того, как продвигаются наши силы. Война закончится после поражения сил агрессора, чтобы ливийцы вернулись на путь примирения, которому хотел навредить агрессор. В этом контексте ливийские граждане со всех регионов страны выдвинули инициативу по выходу из текущего кризиса и достижению стабильной политической ситуации, которая заключается в семи пунктах.

Это, во-первых, созыв национального форума в координации с миссией ООН, условием участия в ней является вера в мирное демократичное урегулирование, гражданское государство и неприемлемость милитаристского государства. Этот форум должен поспособствовать проведению парламентских и президентских выборов до конца этого года.

— Как вы оцениваете ход боевых действий в окрестностях ливийской столицы, в особенности после возвращения под контроль ПНС города Гарьян?

— На всех направлениях положение отличное. Наши силы стойко продвигаются согласно разработанным командованием планам. Освобождение Гарьяна оказало положительное моральное влияние на наши силы и в то же самое время привело к замешательству и растерянности в рядах агрессора, в особенности из-за того, что Гарьян был центром ставки командования и снабжения этих сил.

Это поражение привело к тому, что силы агрессора увеличили беспорядочную воздушную бомбардировку Триполи, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданских объектов, а также вызвало увеличение числа людей, вынужденных покинуть свои дома.

— Представители армии Халифы Хафтара обвинили вас в том, что в военном и логистическом плане в сражении за Триполи вам помогает Турция. Так ли это?

— Во-первых, силы агрессора, согласно заявлению представителя миссии ООН и другим многочисленным сообщениям, получали от разных, известных сейчас всем государств оружие разных видов на протяжении последних трех лет. Этот огромный арсенал и подвигнул агрессора совершить нападение на Триполи.

Это является нарушением наложенного эмбарго ООН. Мы неоднократно предупреждали об этом на всех международных площадках, где принимали участие, требуя прекратить это нарушение либо разрешить нам вооружаться.

Сейчас мы защищаем себя, сотрудничаем с дружескими государствами, действуем так, как мы сочтем нужным для защиты нашего населения и легитимного правительства национального согласия.

— Как сейчас живут жители Триполи? Вызвала ли война гуманитарный кризис в городе?

— Столица живет своей обычной жизнью, МВД успешно осуществляет план по защите граждан, а также государственного и частного имущества. Однако идет исход жителей из районов столкновений в предместьях Триполи. Государственные учреждения работают для обеспечения нужд вынужденных переселенцев.

— В начале минувшего месяца СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению в попытке повлиять на будущие выборы. МИД РФ заявил, что не получал уведомления по этому поводу от ливийских коллег. Не могли ли бы вы рассказать о причинах их задержания и того, что их ожидает в ближайшем будущем?

— Нас проинформировали об этом, и сейчас компетентными органами проводится расследование, мы ждем его окончания. Если будет доказано, что они не причастны к тому, в чем их обвиняют, то их выпустят на свободу. Но если это не так, то они предстанут перед справедливым судом. Во всяком случае, то к чему мы призываем, это к хорошему и гуманному обращению с обвиняемыми, являющимися невиновными, пока не будет доказана их причастность к преступлению.

— Предполагаются ли в ближайшее время визиты ливийских официальных лиц в Москву или вы сами сейчас ожидаете российских дипломатов?

— Визиты ливийских официальных лиц в Россию не прерывались. Нас с Россией объединяют дружеские связи и сотрудничество. Мы стремимся к развитию и исполнению ранее заключенных соглашений, а также их обновлению согласно нынешним потребностям.