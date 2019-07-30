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РИА Новости

В Госдуме доработают законопроект о значимых инфоресурсах

Вчера, 11:49
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил о готовности доработать свой законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в прошлую пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
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"Чиновники, курирующие нацпроект "Цифровая экономика", заявляют о том, что его (законопроект) нужно переработать. Я готов это обсуждать, для этого, собственно, и существует второе чтение (законопроекта в Госдуме). Поэтому я открыт к диалогу. Когда мы все выйдем с каникул, думаю, уверен в этом, начнутся консультации, и ко второму чтению законопроект будет доработан с учетом пожеланий", - сказал Горелкин РИА Новости.
Ранее представитель вице-премьера РФ Максима Акимова заявил, что законопроект в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку.
При этом Горелкин считает свою инициативу проработанной и заявил, что отзывать законопроект из Госдумы не собирается. Депутат также назвал свой проект приглашением к дискуссии.
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"Мы должны определиться, как нам дальше развивать цифровую экономику: она действительно будет национальной или она будет цифровой колонией. Например, сегодня у нас есть компания Google и компания "Яндекс", между ними различий абсолютно нет никаких, это обе иностранные компании. Но в одну мы вкладываем государственные средства, а в другую - нет", - сказал Горелкин.
Он также подчеркнул, что "Яндекс" обрабатывает большую часть персональных данных россиян. При этом, считает депутат, структура владельцев компании непрозрачна. "Мы не понимаем, кто, по сути, имеет доступ к персональным данным наших граждан, то есть для меня отличий между Google и "Яндексом" не существует. Когда государственная компания Сбербанк инвестирует в иностранную "Яндекс", у меня есть вопросы. Я здесь выступаю исключительно с патриотической позиции", - отметил депутат.
Парламентарий напомнил, что также является соавтором проекта об ограничении иностранного владения в новостных агрегаторах. Согласно проекту, иностранцы и юрлица с иностранным участием не имеют права прямо или косвенно контролировать более 20% акций новостных агрегаторов и влиять на их управление. Горелкин отметил, что эта инициатива не вызвала такой бурной реакции, в отличие от проекта об информресурсах.
"Потому что для "Яндекса" (новостные агрегаторы) - это, скорее, политические проекты, а здесь речь идет о больших деньгах, об освоении огромного пласта государственных средств", - полагает Горелкин.
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Антон ГорелкинГосдума РФТехнологииЭкономика
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