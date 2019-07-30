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РИА Новости

Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"

Вчера, 10:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент Петр Порошенко "бессовестно лжет", оправдывая поражение своей партии на парламентских выборах противодействием полиции.
Ранее Порошенко заявил, что на выборах против его партии "Европейская солидарность" работала полиция и "организованные группы" внутри страны.

"Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает", - написал Аваков в Facebook.

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По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, а "любому честному человеку".
"Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги… У нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха (президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому!!.. И помогать ему", - добавил Аваков.
Партия Порошенко ранее входила в правящую коалицию, а на выборах в 2014 году набрала больше всех голосов. Однако к окончанию срока полномочий депутатов уровень поддержки работы парламента составил всего 4%. На внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля партия Порошенко набрала чуть более 8% голосов.
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