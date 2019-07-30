Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"

"Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает", - написал Аваков в Facebook .

По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, а "любому честному человеку".

"Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги… У нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха (президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому!!.. И помогать ему", - добавил Аваков.