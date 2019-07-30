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РИА Новости

Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду

Вчера, 09:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.

"На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. <…> Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от одного до трех процентов. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20 процентов голосов были рассеяны", — сказал Порошенко в интервью изданию "Украинская правда".

Он пояснил, что имеет в виду "Самопомощь", "Украинскую стратегию" Гройсмана, "Свободу" и другие политсилы. По словам Порошенко, его партия готова была формировать с ними единый список и отправляла соответствующие приглашения.
"У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально. Речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было. Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или "Слуге народа", или "Оппоблоку", — добавил Порошенко.
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Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. После обработки 100 процентов протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16 процента, на втором месте идет "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05 процента, третье занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18 процента. "Европейская солидарность" Порошенко набрала 8,10 процента. В парламент также прошла партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82 процента. ЦИК должен обнародовать официальные результаты выборов до 5 августа включительно.
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