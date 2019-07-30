Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду

"На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. <…> Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от одного до трех процентов. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20 процентов голосов были рассеяны", — сказал Порошенко в интервью изданию "Украинская правда".