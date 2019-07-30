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РИА Новости

В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты

09:32
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, доставят сигареты, просьбу людей исполнили спонсоры, рассказала журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.
Как сообщалось в понедельник, жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые из-за паводка отказались эвакуироваться и решили переждать большую воду на сопке, указали в списке необходимых им продуктов сладости и сигареты определенной марки. После этого губернатор Приамурья Василий Орлов призвал власти на местах "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей необходимым.
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"Мы подняли инструкции, методические рекомендации по определению потребностей в период ЧС. Относительно сигарет такая строка имеется. Да, это зло, но, тем не менее, вот эти пагубные привычки также предусмотрены методическими рекомендациями. Есть там определенная норма. В настоящее время они (сигареты) не приобретены, а оказана спонсорская помощь. То есть это не за счет бюджета, люди посочувствовали, и данная продукция будет передана", - сказала Величко.
Она уточнила, что курящему человеку положено "0,5 пачки" сигарет в день. "Это не на всех рассчитывается, только на тех, кто заявит о такой потребности. Может, кто-то в этот период уже ничего и не захочет, а пожелает бросить, расстаться с этой привычкой", - сказала она.
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Она уточнила, что указанная в списке, озвученном в понедельник на заседании КЧС заявка на сигареты была первая.
По оперативной информации правительства Приамурья, на утро вторника в девяти муниципальных образованиях области подтоплено 28 населенных пунктов (их число за сутки увеличилось на 12), 611 частных жилых домов, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Всего эвакуировано 1912 человек, в том числе 637 дети, в пунктах временного размещения находятся 476 человек, из них 213 дети, у родственников 1436 человек, из них 424 дети.
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