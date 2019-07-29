Жителям подтопленного села, попросившим сигареты, предложили бросить курить

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.

Более 80 человек живут на сопке на дороге возле Углового. Список необходимых, по мнению людей, вещей и продуктов озвучили в понедельник на заседании комиссии по ЧС.

"Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись. Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут", - высказался губернатор Василий Орлов на заседании.

Он подчеркнул, что людям нужно предоставить "необходимый минимум продуктов, воду", а также обеспечить безопасность. "На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", - добавил Орлов.

Кроме сигарет люди включили в список необходимого печенье.