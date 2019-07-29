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РИА Новости

Жителям подтопленного села, попросившим сигареты, предложили бросить курить

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.
Более 80 человек живут на сопке на дороге возле Углового. Список необходимых, по мнению людей, вещей и продуктов озвучили в понедельник на заседании комиссии по ЧС.
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"Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись. Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут", - высказался губернатор Василий Орлов на заседании.
Он подчеркнул, что людям нужно предоставить "необходимый минимум продуктов, воду", а также обеспечить безопасность. "На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", - добавил Орлов.
Кроме сигарет люди включили в список необходимого печенье.
По последним данным, которые озвучил на заседании в понедельник министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, в Амурской области остаются подтопленными дождевым паводком 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Эвакуированы 1298 человек, более 800 из них находятся у родственников, остальные - в пунктах временного размещения. В Амурской области действует режим ЧС регионального значения.
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Василий ОрловАмурская областьМазановский районОбщество
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