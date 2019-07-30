В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Двое беженцев из Сомали обвиняются в США в поддержке террористической организации "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе министерства юстиции.

Сомалийские граждане Ахмед Махад Мохамед и Абди Йемани Хусейн были задержаны по обвинению в сговоре с целью поддержки террористической организации.

Обвиняемые вступили в контакт с агентом ФБР под прикрытием, которого они принимали за сторонника ИГ*. "Их общение показало, что обвиняемые хотели уехать за рубеж, чтобы воевать на стороне ИГ*, или же, если им не удастся уехать, осуществить теракт в США", - говорится в заявлении минюста.

По данным ведомства, в итоге двое сомалийцев купили авиабилеты в Египет, намереваясь поехать на полуостров Синай и там присоединиться к местному отделению ИГ*.

Мохамеда и Хусейна арестовали 26 июля при регистрации на рейс в городе Тусон в штате Аризона.

Минюст уточняет, что оба подозреваемых получили в США статус беженца. Один из них уже получил постоянный вид на жительство — грин-карту.