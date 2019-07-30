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РИА Новости

В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*

04:53
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Двое беженцев из Сомали обвиняются в США в поддержке террористической организации "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе министерства юстиции.
Сомалийские граждане Ахмед Махад Мохамед и Абди Йемани Хусейн были задержаны по обвинению в сговоре с целью поддержки террористической организации.
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Обвиняемые вступили в контакт с агентом ФБР под прикрытием, которого они принимали за сторонника ИГ*. "Их общение показало, что обвиняемые хотели уехать за рубеж, чтобы воевать на стороне ИГ*, или же, если им не удастся уехать, осуществить теракт в США", - говорится в заявлении минюста.
По данным ведомства, в итоге двое сомалийцев купили авиабилеты в Египет, намереваясь поехать на полуостров Синай и там присоединиться к местному отделению ИГ*.
Мохамеда и Хусейна арестовали 26 июля при регистрации на рейс в городе Тусон в штате Аризона.
Минюст уточняет, что оба подозреваемых получили в США статус беженца. Один из них уже получил постоянный вид на жительство — грин-карту.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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