Ученый рассказал, сколько космического мусора ежедневно падает на Землю

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Около 100 тонн космической пыли, метеороидов и метеоритов ежедневно падает на Землю, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

В настоящее время в России разрабатывается проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования космических угроз, таких как астероидно-кометная опасность и космический мусор. Программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от космических угроз.

На сегодняшний день российский вклад в обнаружение опасных астероидов и комет составляет 0,1%, основной вклад вносят США. На начало 2019 года известно о 18 тысячах опасных объектах, из которых 99% составляют астероиды.

"По расчетам, естественного мусора, то есть пыли, метеороидов и метеоритов, на Землю падает до сотни тонн в сутки, в год - до 30 тысяч тонн", - рассказал ученый.