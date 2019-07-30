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РИА Новости

Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"

00:52
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.
По словам Стерджен, на данный момент "нет ясности относительно того, как Джонсон планирует заключить сделку с Европейским союзом", поэтому, по ее мнению, новый премьер преследует "опасный" план Brexit без заключения сделки с ЕС.
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"Это заставляет меня думать, что, что бы Борис Джонсон ни говорил публично о своем желании заключить сделку, в действительности он на самом деле преследует Brexit без сделки, потому что это логика жесткой позиции, которую он занял. Я думаю, что это чрезвычайно опасно для Шотландии, да и для всей Великобритании", - заявила Стерджен после встречи с Джонсоном в Эдинбурге.
Она добавила, что считает "обреченной на провал" стратегию Джонсона по Brexit, заключающуюся в том, что ЕС пойдет на пересмотр соглашения по выходу Великобритании.
На прошлой неделе Стерджен поздравила Джонсона с избранием на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выразила готовность сотрудничать, но добавила, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitНикола СтердженБорис ДжонсонЕвросоюзШотландияВеликобританияВ мире
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