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РИА Новости

Биография Бориса Джонсона

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Государственный деятель Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США).
Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон.
Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.
Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании.
В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph.
Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.
В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.
В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы.
В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames).
С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании.
С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры "теневого кабинета" британского парламента.
С декабря 2005 года по июль 2007 года был "теневым" министром высшего образования.
С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года.
В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.
13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании.
В июне 2017 года он сохранил свой пост в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй. 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.
В 2018 году вернулся в журналистику, начал вести рубрику в газете Daily Telegraph.
В конце мая 2019 года Тереза Мэй объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера. Джонсон выдвинул свою кандидатуру на эти должности. В конце июня по итогам голосования фракции тори в парламенте, он вышел в финал гонки за пост премьера Британии.
Борис Джонсон является автором сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи Dream of Rome (2006), книги The Churchill Factor: How One Man Made History (2014).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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