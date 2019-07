Биография Бориса Джонсона

В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.

Борис Джонсон является автором сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи Dream of Rome (2006), книги The Churchill Factor: How One Man Made History (2014).