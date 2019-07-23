Биография Бориса Джонсона

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019

Государственный деятель Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США).

Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон

Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.

Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании.

В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph.

Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.

В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.

В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы.

В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames).

С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании.

С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры "теневого кабинета" британского парламента.

С декабря 2005 года по июль 2007 года был "теневым" министром высшего образования.

С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года.

В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.

13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании.

В июне 2017 года он сохранил свой пост в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй. 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

В 2018 году вернулся в журналистику, начал вести рубрику в газете Daily Telegraph.

В конце мая 2019 года Тереза Мэй объявила , что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера. Джонсон выдвинул свою кандидатуру на эти должности. В конце июня по итогам голосования фракции тори в парламенте, он вышел в финал гонки за пост премьера Британии.

Борис Джонсон является автором сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи Dream of Rome (2006), книги The Churchill Factor: How One Man Made History (2014).