В Совфеде назвали позицию Киева по водной блокаде Крыма бессмыслицей

Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков расценил отказ представителей новой украинской власти снять водную блокаду с полуострова, так как она необходима для оказания давления на Россию, как полную бессмыслицу.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу неуместно. По его словам, эта позиция является правильной и верной и является одним из механизмов для давления на Россию.

"Крым обеспечен питьевой водой в полной мере, сельское хозяйство переориентируется. Оказывать какое-то давление на Крым и Россию в этом направлении у Украины не получится совершенно. Полная бессмыслица. Такими заявлениями они просто себя успокаивают, что что-то делают для возвращения Крыма в состав Украины", - сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в ближайшие годы в Крыму будут внедрены водосохраняющие технологии.

"Есть предложения о сборе вод для сельского хозяйства из русла рек, которые залегают в глубине на 10-15 метров. Ставятся опреснительные установки на скважины. Думаем, как использовать для технических нужд воду после очистки. В этом направлении работаем предметно", - сказал Цеков.

По его словам, украинским политикам пора осознать, что Крым воссоединился с Россией навеки, а его нахождение в составе Украины было несправедливым и незаконным.

"Им следует признать этот факт и выстраивать по-новому отношения", - подчеркнул сенатор.