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РИА Новости

В Совфеде назвали позицию Киева по водной блокаде Крыма бессмыслицей

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков расценил отказ представителей новой украинской власти снять водную блокаду с полуострова, так как она необходима для оказания давления на Россию, как полную бессмыслицу.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу неуместно. По его словам, эта позиция является правильной и верной и является одним из механизмов для давления на Россию.
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"Крым обеспечен питьевой водой в полной мере, сельское хозяйство переориентируется. Оказывать какое-то давление на Крым и Россию в этом направлении у Украины не получится совершенно. Полная бессмыслица. Такими заявлениями они просто себя успокаивают, что что-то делают для возвращения Крыма в состав Украины", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что в ближайшие годы в Крыму будут внедрены водосохраняющие технологии.
"Есть предложения о сборе вод для сельского хозяйства из русла рек, которые залегают в глубине на 10-15 метров. Ставятся опреснительные установки на скважины. Думаем, как использовать для технических нужд воду после очистки. В этом направлении работаем предметно", - сказал Цеков.
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По его словам, украинским политикам пора осознать, что Крым воссоединился с Россией навеки, а его нахождение в составе Украины было несправедливым и незаконным.
"Им следует признать этот факт и выстраивать по-новому отношения", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Реакция на события на УкраинеСергей ЦековСовет Федерации РФКрымВ мире
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